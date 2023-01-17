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Симдянкин Герасим Васильевич

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Место рождения

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1779

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Василий

Мать: Василиса Иванова

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1799

Сын: Василий

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Рождение ребёнка
1801

Сын: Симдянкин Степан Герасимов

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1804

Сын: Прокопий

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Рождение ребёнка
1815

Сын: Гордей

Мать ребёнка: Мария Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Алексеева

Смерть
1850
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
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