Симдянкин Герасим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Василий
Мать: Василиса Иванова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Василий
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Рождение ребёнка
1801
Сын: Симдянкин Степан Герасимов
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Рождение ребёнка
1804
Сын: Прокопий
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Рождение ребёнка
1815
Сын: Гордей
Мать ребёнка: Мария Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Алексеева
Смерть
1850