Мария Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Алексей Афанасьев
Мать: Дарья Павлова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Василий
Отец ребёнка: Симдянкин Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Симдянкин Степан Герасимов
Отец ребёнка: Симдянкин Герасим Васильевич
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1804
Сын: Прокопий
Отец ребёнка: Симдянкин Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Симдянкин Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Симдянкин Герасим Васильевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Гордей
Отец ребёнка: Симдянкин Герасим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно