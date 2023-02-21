Мария Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Алексей Афанасьев

Мать: Дарья Павлова

Рождение ребёнка
1799

Сын: Василий

Отец ребёнка: Симдянкин Герасим Васильевич

Рождение ребёнка
1801

Сын: Симдянкин Степан Герасимов

Отец ребёнка: Симдянкин Герасим Васильевич

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1804

Сын: Прокопий

Отец ребёнка: Симдянкин Герасим Васильевич

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Симдянкин Герасим Васильевич

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Симдянкин Герасим Васильевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Гордей

Отец ребёнка: Симдянкин Герасим Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симдянкин Герасим Васильевич

Смерть
Неизвестно
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