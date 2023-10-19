Prince Obolenski Vasili Petrovich
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения05.01.1780
Дата смерти05.02.1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.02.1818
Рождение ребёнка
23.05.1819
Сын: Оболенский Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Оболенская Ekaterina Alekseevna
Рождение ребёнка
19.08.1820
Дочь: Потапова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Оболенская Ekaterina Alekseevna
Рождение ребёнка
24.01.1822
Дочь: Мещерская София Васильевна
Мать ребёнка: Оболенская Ekaterina Alekseevna
Рождение ребёнка
26.10.1823
Сын: Оболенский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Оболенская Ekaterina Alekseevna
Рождение ребёнка
04.02.1825
Сын: Оболенский Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Оболенская Ekaterina Alekseevna
Рождение ребёнка
1826
Сын: Оболенский Егор Васильевич
Мать ребёнка: Оболенская Ekaterina Alekseevna
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Карамзина Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Оболенская Ekaterina Alekseevna
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.02.1834
Похороны
Неизвестно