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Prince Obolenski Vasili Petrovich

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

05.01.1780

Дата смерти

05.02.1834

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Бракосочетание
13.02.1818

Жена: Оболенская Ekaterina Alekseevna

Рождение ребёнка
23.05.1819

Сын: Оболенский Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Оболенская Ekaterina Alekseevna

Рождение ребёнка
19.08.1820

Дочь: Потапова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Оболенская Ekaterina Alekseevna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.01.1822

Дочь: Мещерская София Васильевна

Мать ребёнка: Оболенская Ekaterina Alekseevna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.10.1823

Сын: Оболенский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Оболенская Ekaterina Alekseevna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.02.1825

Сын: Оболенский Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Оболенская Ekaterina Alekseevna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1826

Сын: Оболенский Егор Васильевич

Мать ребёнка: Оболенская Ekaterina Alekseevna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Карамзина Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Оболенская Ekaterina Alekseevna

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.02.1834
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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