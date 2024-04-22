Мещерская (Оболенская) София Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерская (Оболенская) София Васильевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.01.1822

Дата смерти

1891

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1822

Отец: Prince Obolenski Vasili Petrovich

Мать: Оболенская Ekaterina Alekseevna

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
04.02.1822
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.08.1848

Дочь: Татищева Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: Mestchersky Boris Vasilyevich

Рождение ребёнка
15.03.1850

Сын: Мещерский Борис Борисович

Отец ребёнка: Mestchersky Boris Vasilyevich

Рождение ребёнка
15.07.1851

Дочь: Ogareva Maria Borisovna

Отец ребёнка: Mestchersky Boris Vasilyevich

Рождение ребёнка
1852

Сын: Prince Meshchersky Sergei Borisovich

Отец ребёнка: Mestchersky Boris Vasilyevich

Рождение ребёнка
10.12.1854

Сын: Мещерский Алексей Борисович

Отец ребёнка: Mestchersky Boris Vasilyevich

Рождение ребёнка
07.03.1864

Дочь: Гончарова Елена Борисовна

Отец ребёнка: Mestchersky Boris Vasilyevich

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1891
Тверь, город Тверь, Тверская область
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