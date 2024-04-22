Мещерская (Оболенская) София Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.01.1822
Дата смерти1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1822
Крещение
04.02.1822
Рождение ребёнка
23.08.1848
Дочь: Татищева Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: Mestchersky Boris Vasilyevich
Рождение ребёнка
15.03.1850
Сын: Мещерский Борис Борисович
Отец ребёнка: Mestchersky Boris Vasilyevich
Рождение ребёнка
15.07.1851
Дочь: Ogareva Maria Borisovna
Отец ребёнка: Mestchersky Boris Vasilyevich
Рождение ребёнка
1852
Сын: Prince Meshchersky Sergei Borisovich
Отец ребёнка: Mestchersky Boris Vasilyevich
Рождение ребёнка
10.12.1854
Сын: Мещерский Алексей Борисович
Отец ребёнка: Mestchersky Boris Vasilyevich
Рождение ребёнка
07.03.1864
Дочь: Гончарова Елена Борисовна
Отец ребёнка: Mestchersky Boris Vasilyevich
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1891
Тверь, город Тверь, Тверская область