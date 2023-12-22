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Mestchersky Boris Vasilyevich

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

09.09.1818

Дата смерти

27.02.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
23.08.1848

Дочь: Татищева Екатерина Борисовна

Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна

Рождение ребёнка
15.03.1850

Сын: Мещерский Борис Борисович

Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна

Рождение ребёнка
15.07.1851

Дочь: Ogareva Maria Borisovna

Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Prince Meshchersky Sergei Borisovich

Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна

Рождение ребёнка
10.12.1854

Сын: Мещерский Алексей Борисович

Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна

Рождение ребёнка
07.03.1864

Дочь: Гончарова Елена Борисовна

Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
27.02.1884
Пушкин, Царскосельский уезд
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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