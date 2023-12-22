Mestchersky Boris Vasilyevich
Место рождения
Дата рождения09.09.1818
Дата смерти27.02.1884
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1848
Дочь: Татищева Екатерина Борисовна
Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна
Рождение ребёнка
15.03.1850
Сын: Мещерский Борис Борисович
Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна
Рождение ребёнка
15.07.1851
Дочь: Ogareva Maria Borisovna
Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Prince Meshchersky Sergei Borisovich
Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна
Рождение ребёнка
10.12.1854
Сын: Мещерский Алексей Борисович
Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна
Рождение ребёнка
07.03.1864
Дочь: Гончарова Елена Борисовна
Мать ребёнка: Мещерская София Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
27.02.1884
Пушкин, Царскосельский уезд
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва