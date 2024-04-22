Оболенский Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.05.1819
Дата смерти01.12.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1819
Бракосочетание
26.10.1847
Жена: Оболенская Зоя Сергеевна
Рождение ребёнка
16.01.1850
Дочь: Botkina Ekaterina Alekseevna Алексеевна
Мать ребёнка: Оболенская Зоя Сергеевна
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
25.08.1851
Сын: Kn. Obolenskyj Sergei Alekseevich
Мать ребёнка: Оболенская Зоя Сергеевна
Павловск, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1854
Дочь: Obolenskaya Maria Alekseevna Алксеевна
Мать ребёнка: Оболенская Зоя Сергеевна
Рождение ребёнка
14.04.1856
Сын: Кн. Оболенский Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Оболенская Зоя Сергеевна
Рождение ребёнка
11.04.1858
Дочь: Родзянко Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: Оболенская Зоя Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
01.12.1884