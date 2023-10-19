Оболенская (Графиня Сумарокова) Зоя Сергеевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1828
Дата смерти1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.10.1847
Рождение ребёнка
16.01.1850
Дочь: Botkina Ekaterina Alekseevna Алексеевна
Отец ребёнка: Оболенский Алексей Васильевич
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
25.08.1851
Сын: Kn. Obolenskyj Sergei Alekseevich
Отец ребёнка: Оболенский Алексей Васильевич
Павловск, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1854
Дочь: Obolenskaya Maria Alekseevna Алксеевна
Отец ребёнка: Оболенский Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
14.04.1856
Сын: Кн. Оболенский Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Оболенский Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
11.04.1858
Дочь: Родзянко Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Оболенский Алексей Васильевич
Смерть
1897