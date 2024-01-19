Оболенский Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.02.1825
Дата смерти11.12.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1825
Бракосочетание
07.01.1853
Рождение ребёнка
04.01.1854
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Оболенская Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
16.05.1855
Дочь: Дубенская Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Оболенская Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
29.06.1858
Дочь: Мещерская Мария Андреевна
Мать ребёнка: Оболенская Александра Алексеевна
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
19.11.1869
Сын: Оболенский Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Оболенская Александра Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.12.1875