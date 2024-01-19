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Оболенский Андрей Васильевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.02.1825

Дата смерти

11.12.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1825

Отец: Prince Obolenski Vasili Petrovich

Мать: Оболенская Ekaterina Alekseevna

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
07.01.1853

Жена: Оболенская Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
04.01.1854

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Оболенская Александра Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.05.1855

Дочь: Дубенская Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Оболенская Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
29.06.1858

Дочь: Мещерская Мария Андреевна

Мать ребёнка: Оболенская Александра Алексеевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
19.11.1869

Сын: Оболенский Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Оболенская Александра Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
11.12.1875
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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