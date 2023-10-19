Оболенская (Дьякова) Александра Алексеевна
Место рожденияОрловская Губерния Российская Империя
Дата рождения27.11.1830
Дата смерти08.12.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.01.1853
Рождение ребёнка
04.01.1854
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
16.05.1855
Дочь: Дубенская Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
29.06.1858
Дочь: Мещерская Мария Андреевна
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Васильевич
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
19.11.1869
Сын: Оболенский Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Оболенский Андрей Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.12.1890
Похороны
14.12.1890