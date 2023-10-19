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Оболенская (Дьякова) Александра Алексеевна

Место рождения

Орловская Губерния Российская Империя

Дата рождения

27.11.1830

Дата смерти

08.12.1890

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Орловская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
07.01.1853

Муж: Оболенский Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
04.01.1854

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.05.1855

Дочь: Дубенская Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
29.06.1858

Дочь: Мещерская Мария Андреевна

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Васильевич

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
19.11.1869

Сын: Оболенский Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Оболенский Андрей Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.12.1890
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
14.12.1890
Москва, город федерального значения Москва
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