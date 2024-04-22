Потапова (Оболенская) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения19.08.1820
Дата смерти03.08.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1820
Крещение
24.08.1820
Бракосочетание
1840
Рождение ребёнка
15.10.1842
Сын: Ивашкин-Потапов Модест Александрович
Отец ребёнка: Потапов Александр Львович
Смерть
03.08.1871
Вильнюс, Литовская ССР
Похороны
11.08.1871
Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд