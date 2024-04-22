Потапова (Оболенская) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Оболенская) Екатерина Васильевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.08.1820

Дата смерти

03.08.1871

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1820

Отец: Prince Obolenski Vasili Petrovich

Мать: Оболенская Ekaterina Alekseevna

Москва, город федерального значения Москва
Крещение
24.08.1820
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1840

Муж: Потапов Александр Львович

Рождение ребёнка
15.10.1842

Сын: Ивашкин-Потапов Модест Александрович

Отец ребёнка: Потапов Александр Львович

Смерть
03.08.1871
Вильнюс, Литовская ССР
Похороны
11.08.1871
Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд
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