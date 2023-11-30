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Потапов Александр Львович

Место рождения

Новая Покровка, Землянский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

15.09.1818

Дата смерти

24.10.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Покровка, Землянский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
1840

Жена: Потапова Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
15.10.1842

Сын: Ивашкин-Потапов Модест Александрович

Мать ребёнка: Потапова Екатерина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Похороны
24.10.1886
Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
24.10.1886
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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