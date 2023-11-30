Потапов Александр Львович
Место рождения
Дата рождения15.09.1818
Дата смерти24.10.1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1840
Рождение ребёнка
15.10.1842
Сын: Ивашкин-Потапов Модест Александрович
Мать ребёнка: Потапова Екатерина Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Похороны
24.10.1886
Стрельна, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
24.10.1886
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург