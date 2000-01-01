деревня Новая Покровка, деревня Новая Покровка, Землянский уезд, Воронежская губерния (на 1860) — Familio

Новая Покровка

Землянский уезд, Воронежская губерния (на 1860)

Статус
жилой
Тип
деревня
Варианты названий
Семидубравное
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Землянский уезд
1571Семидубровное, с. вл.при рч. Косом Колодце.825124532516Церковь православная. Завод свеклосахарный.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Землянский уезд
С. Семидубровное, Д. Ливенка и Сц. Никольское25Алекс. Львов. Потапов76555169
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