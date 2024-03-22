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Клищенко Андрей Семенович

Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

01.12.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1862

Отец: Клищенко Семен Афанасьевич

Мать: Клищенко Лукия Антоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
05.10.1884

Сын: Клищенко Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Клищенко Гликерия Терентьевна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
14.04.1887

Сын: Клищенко Симеон Андреевич

Мать ребёнка: Клищенко Гликерия Терентьевна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клищенко Гликерия Терентьевна

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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