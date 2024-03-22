Клищенко Андрей Семенович
Место рождения
Дата рождения01.12.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1862
Рождение ребёнка
05.10.1884
Сын: Клищенко Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Клищенко Гликерия Терентьевна
Рождение ребёнка
14.04.1887
Сын: Клищенко Симеон Андреевич
Мать ребёнка: Клищенко Гликерия Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно