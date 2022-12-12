Клищенко Гликерия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлищенко Гликерия Терентьевна

Клищенко Гликерия Терентьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1884

Сын: Клищенко Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Клищенко Андрей Семенович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
14.04.1887

Сын: Клищенко Симеон Андреевич

Отец ребёнка: Клищенко Андрей Семенович

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клищенко Андрей Семенович

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close