Клищенко (Харсунова/Харсун) Лукия Антоновна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Харсунов Антон ?
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1856
Рождение ребёнка
14.08.1857
Дочь: Кислинская Ульяна Семеновна
Отец ребёнка: Клищенко Семен Афанасьевич
Рождение ребёнка
28.07.1860
Отец ребёнка: Клищенко Семен Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.12.1862
Сын: Клищенко Андрей Семенович
Отец ребёнка: Клищенко Семен Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.02.1865
Отец ребёнка: Клищенко Семен Афанасьевич
Рождение ребёнка
12.10.1866
Сын: Клищенко Назарий Семенович
Отец ребёнка: Клищенко Семен Афанасьевич
Рождение ребёнка
10.06.1869
Дочь: Акилина Семеновна
Отец ребёнка: Клищенко Семен Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.08.1871
Дочь: Фекла Семеновна
Отец ребёнка: Клищенко Семен Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.10.1872
Отец ребёнка: Клищенко Семен Афанасьевич
Рождение ребёнка
02.08.1874
Сын: Клищенко Антоний Семенович
Отец ребёнка: Клищенко Семен Афанасьевич
Рождение ребёнка
17.09.1876
Дочь: (клищенко Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Клищенко Семен Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.12.1878
Дочь: Клищенко Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Клищенко Семен Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно