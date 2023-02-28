Клищенко (Харсунова/Харсун) Лукия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клищенко (Харсунова/Харсун) Лукия Антоновна

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Место рождения

Гусаково

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Харсунов Антон ?

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1856

Муж: Клищенко Семен Афанасьевич

Рождение ребёнка
14.08.1857

Дочь: Кислинская Ульяна Семеновна

Отец ребёнка: Клищенко Семен Афанасьевич

Рождение ребёнка
28.07.1860

Сын: Клищенко Иван Семенович

Отец ребёнка: Клищенко Семен Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.12.1862

Сын: Клищенко Андрей Семенович

Отец ребёнка: Клищенко Семен Афанасьевич

Рождение ребёнка
16.02.1865

Сын: Клищенко Федор Семенович

Отец ребёнка: Клищенко Семен Афанасьевич

Рождение ребёнка
12.10.1866

Сын: Клищенко Назарий Семенович

Отец ребёнка: Клищенко Семен Афанасьевич

Рождение ребёнка
10.06.1869

Дочь: Акилина Семеновна

Отец ребёнка: Клищенко Семен Афанасьевич

Рождение ребёнка
18.08.1871

Дочь: Фекла Семеновна

Отец ребёнка: Клищенко Семен Афанасьевич

Рождение ребёнка
16.10.1872

Сын: Клищенко Лука Семенович

Отец ребёнка: Клищенко Семен Афанасьевич

Рождение ребёнка
02.08.1874

Сын: Клищенко Антоний Семенович

Отец ребёнка: Клищенко Семен Афанасьевич

Рождение ребёнка
17.09.1876

Дочь: (клищенко Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Клищенко Семен Афанасьевич

Рождение ребёнка
18.12.1878

Дочь: Клищенко Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Клищенко Семен Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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