Рекшинская-Гутерман (Рекшинская) Галина
Место рожденияКанавино
Дата рождения16.07.1912
Дата смерти08.08.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1912
Отец: Рекшинский Петр
Канавино
Образование
С 1920 по 1928
Фабрично-заводская школа им Ким в Канавино
среднее
Образование
С 1929 по 1932
Нижегородский строительный техникум
среднее
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
1935
Сын: Гутерман ?
Отец ребёнка: Гутерман Григорий Борисович
г. Горький
Рождение ребёнка
29.10.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гутерман Григорий Борисович
Харьков
Рождение ребёнка
22.10.1938
Дочь: Цымбал Татьяна
Отец ребёнка: Гутерман Григорий Борисович
Харьков
Работа или профессия
С 1948 по 1965
проектный институт Гипрогражданпромстрой
инженер-сметчик, руководитель сметной группы
Смерть
08.08.1971
Киев
Причина смерти: туберкулез
Похороны
Неизвестно
Берковецкое кладбище