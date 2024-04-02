Рекшинская-Гутерман (Рекшинская) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинская-Гутерман (Рекшинская) Галина

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Место рождения

Канавино

Дата рождения

16.07.1912

Дата смерти

08.08.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1912

Отец: Рекшинский Петр

Мать: Рекшинская Прасковья Андреевна

Канавино
Образование
С 1920 по 1928
Фабрично-заводская школа им Ким в Канавино
среднее
Образование
С 1929 по 1932
Нижегородский строительный техникум
среднее
Бракосочетание
1934

Муж: Гутерман Григорий Борисович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Гутерман ?

Отец ребёнка: Гутерман Григорий Борисович

г. Горький
Рождение ребёнка
29.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гутерман Григорий Борисович

Харьков
Рождение ребёнка
22.10.1938

Дочь: Цымбал Татьяна

Отец ребёнка: Гутерман Григорий Борисович

Харьков
Работа или профессия
С 1948 по 1965
проектный институт Гипрогражданпромстрой
инженер-сметчик, руководитель сметной группы
Смерть
08.08.1971
Киев
Причина смерти: туберкулез
Похороны
Неизвестно
Берковецкое кладбище
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