Рекшинская (Седякина) Прасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1889
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.06.1910
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Рекшинский Петр
г. Нижний Новгород
Рождение ребёнка
16.05.1911
Сын: Рекшинский Юрий
Отец ребёнка: Рекшинский Петр
Рождение ребёнка
16.07.1912
Дочь: Рекшинская-Гутерман Галина
Отец ребёнка: Рекшинский Петр
Канавино
Место жительства
С 1954 по 1975
Образование
Неизвестно
Женская гимназия Вишняковской
среднее
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1975