Рекшинская (Седякина) Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рекшинская (Седякина) Прасковья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1889

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1910

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Рекшинский Петр

г. Нижний Новгород
Рождение ребёнка
16.05.1911

Сын: Рекшинский Юрий

Отец ребёнка: Рекшинский Петр

Рождение ребёнка
16.07.1912

Дочь: Рекшинская-Гутерман Галина

Отец ребёнка: Рекшинский Петр

Канавино
Место жительства
С 1954 по 1975
Образование
Неизвестно
Женская гимназия Вишняковской
среднее
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1975
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