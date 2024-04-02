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Гутерман Григорий Борисович

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Место рождения

г Почеп Мглинского уезда Черниговской губернии

Дата рождения

28.04.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности
1938 г.р.

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

г Почеп Мглинского уезда Черниговской губернии
Образование
С 1917 по 1919
Сумское реальное училище
среднее
Работа или профессия
С 1919
Лесной завод в Сумах
счетовод
Бракосочетание
1934

Жена: Рекшинская-Гутерман Галина

Рождение ребёнка
1935

Сын: Гутерман ?

Мать ребёнка: Рекшинская-Гутерман Галина

г. Горький
Рождение ребёнка
29.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рекшинская-Гутерман Галина

Харьков
Рождение ребёнка
22.10.1938

Дочь: Цымбал Татьяна

Мать ребёнка: Рекшинская-Гутерман Галина

Харьков
Образование
Неизвестно
Строительное среднетехническое училище
среднее
Образование
Неизвестно
Реальное училище г. Севск Орловской губернии
среднее
Смерть
Неизвестно
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