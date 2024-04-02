Гутерман Григорий Борисович
Место рожденияг Почеп Мглинского уезда Черниговской губернии
Дата рождения28.04.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Образование
С 1917 по 1919
Сумское реальное училище
среднее
Работа или профессия
С 1919
Лесной завод в Сумах
счетовод
Бракосочетание
1934
Рождение ребёнка
1935
Сын: Гутерман ?
Мать ребёнка: Рекшинская-Гутерман Галина
г. Горький
Рождение ребёнка
29.10.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рекшинская-Гутерман Галина
Харьков
Рождение ребёнка
22.10.1938
Дочь: Цымбал Татьяна
Мать ребёнка: Рекшинская-Гутерман Галина
Харьков
Образование
Неизвестно
Строительное среднетехническое училище
среднее
Образование
Неизвестно
Реальное училище г. Севск Орловской губернии
среднее
Смерть
Неизвестно