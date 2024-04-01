Фоминцов Петр Крест. Д. Токушинской Мисайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1818
Бракосочетание
31.01.1837
Рождение ребёнка
11.01.1839
Мать ребёнка: Фоминцова Ефросинья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Фоминцов Александр Петров
Мать ребёнка: Фоминцова Ефросинья Степанова
Рождение ребёнка
15.07.1843
Дочь: Васильева Марина Петрова
Мать ребёнка: Фоминцова Ефросинья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Ляпина Фекла Петрова
Мать ребёнка: Фоминцова Ефросинья Степанова
Рождение ребёнка
22.02.1847
Мать ребёнка: Фоминцова Ефросинья Степанова
Рождение ребёнка
20.03.1848
Дочь: Александра Петрова
Мать ребёнка: Фоминцова Ефросинья Степанова
Рождение ребёнка
15.03.1851
Дочь: Баталова Дарья Петрова
Мать ребёнка: Фоминцова Ефросинья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Фоминцов Иван Казак Выс. Токушенского Петров
Мать ребёнка: Фоминцова Ефросинья Степанова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феоктиста Петрова
Мать ребёнка: Фоминцова Ефросинья Степанова
Смерть
Неизвестно