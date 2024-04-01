Фоминцов Петр Крест. Д. Токушинской Мисайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоминцов Петр Крест. Д. Токушинской Мисайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1818

Отец: Фоминцов Мисаил Крест.Д.Белой, Токуши Петров

Мать: Фоминцова Василиса Иванова

Бракосочетание
31.01.1837

Жена: Фоминцова Ефросинья Степанова

Рождение ребёнка
11.01.1839

Сын: Фоминцов Савва Петров

Мать ребёнка: Фоминцова Ефросинья Степанова

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Фоминцов Александр Петров

Мать ребёнка: Фоминцова Ефросинья Степанова

Рождение ребёнка
15.07.1843

Дочь: Васильева Марина Петрова

Мать ребёнка: Фоминцова Ефросинья Степанова

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Ляпина Фекла Петрова

Мать ребёнка: Фоминцова Ефросинья Степанова

Рождение ребёнка
22.02.1847

Сын: Фоминцов Поликарп Петров

Мать ребёнка: Фоминцова Ефросинья Степанова

Рождение ребёнка
20.03.1848

Дочь: Александра Петрова

Мать ребёнка: Фоминцова Ефросинья Степанова

Рождение ребёнка
15.03.1851

Дочь: Баталова Дарья Петрова

Мать ребёнка: Фоминцова Ефросинья Степанова

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Фоминцов Иван Казак Выс. Токушенского Петров

Мать ребёнка: Фоминцова Ефросинья Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феоктиста Петрова

Мать ребёнка: Фоминцова Ефросинья Степанова

Смерть
Неизвестно
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