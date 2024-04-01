Баталова (Фоминцева) Дарья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталова (Фоминцева) Дарья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1851

Отец: Фоминцов Петр Крест. Д. Токушинской Мисайлов

Мать: Фоминцова Ефросинья Степанова

Рождение ребёнка
21.08.1873

Сын: Баталов Адриан Матфеев

Отец ребёнка: Баталов Матфей Казак Выс. Токушенского Иванов

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Выходцева Пелагия Матфеевна

Отец ребёнка: Баталов Матфей Казак Выс. Токушенского Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баталов Максим Матвеев

Отец ребёнка: Баталов Матфей Казак Выс. Токушенского Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладилова Стефанида Матфеева

Отец ребёнка: Баталов Матфей Казак Выс. Токушенского Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баталов Матфей Казак Выс. Токушенского Иванов

Смерть
Неизвестно
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