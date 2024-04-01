Баталова (Фоминцева) Дарья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1851
Рождение ребёнка
21.08.1873
Отец ребёнка: Баталов Матфей Казак Выс. Токушенского Иванов
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Выходцева Пелагия Матфеевна
Отец ребёнка: Баталов Матфей Казак Выс. Токушенского Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баталов Матфей Казак Выс. Токушенского Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладилова Стефанида Матфеева
Отец ребёнка: Баталов Матфей Казак Выс. Токушенского Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно