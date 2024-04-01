Баталов Матфей Казак Выс. Токушенского Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталов Матфей Казак Выс. Токушенского Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1858

Отец: Баталов Иван Казак Ст. Токушинской Михайлов

Мать: Баталова Агафья Сергеева

Рождение ребёнка
21.08.1873

Сын: Баталов Адриан Матфеев

Мать ребёнка: Баталова Дарья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Выходцева Пелагия Матфеевна

Мать ребёнка: Баталова Дарья Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баталов Максим Матвеев

Мать ребёнка: Баталова Дарья Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладилова Стефанида Матфеева

Мать ребёнка: Баталова Дарья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баталова Дарья Петрова

Смерть
Неизвестно
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