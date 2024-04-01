Баталов Матфей Казак Выс. Токушенского Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1858
Рождение ребёнка
21.08.1873
Мать ребёнка: Баталова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Выходцева Пелагия Матфеевна
Мать ребёнка: Баталова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Баталова Дарья Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладилова Стефанида Матфеева
Мать ребёнка: Баталова Дарья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баталова Дарья Петрова
Смерть
Неизвестно