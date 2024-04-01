Выходцева (Баталова) Пелагия Матфеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1904
Дочь: (Выходцева) Августа Иларионова
Отец ребёнка: Выходцев Илларион Стефанов
Рождение ребёнка
18.01.1906
Сын: Выходцев Афанасий Ларионов
Отец ребёнка: Выходцев Илларион Стефанов
Рождение ребёнка
Около ?.04.1907
Отец ребёнка: Выходцев Илларион Стефанов
Рождение ребёнка
02.05.1910
Сын: Выходцев Николай Ларионов
Отец ребёнка: Выходцев Илларион Стефанов
Рождение ребёнка
26.03.1912
Сын: Выходцев Василий Ларионов
Отец ребёнка: Выходцев Илларион Стефанов
Рождение ребёнка
31.05.1921
Сын: Выходцев Константин Ларионов?
Отец ребёнка: Выходцев Илларион Стефанов
отец записан как Тимофей 36 лет, хлебопашец
Смерть
Неизвестно