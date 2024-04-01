Выходцева (Баталова) Пелагия Матфеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцева (Баталова) Пелагия Матфеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Баталов Матфей Казак Выс. Токушенского Иванов

Мать: Баталова (Фоминцева) Дарья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выходцев Илларион Стефанов

Рождение ребёнка
25.11.1904

Дочь: (Выходцева) Августа Иларионова

Отец ребёнка: Выходцев Илларион Стефанов

Рождение ребёнка
18.01.1906

Сын: Выходцев Афанасий Ларионов

Отец ребёнка: Выходцев Илларион Стефанов

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около ?.04.1907

Сын: Выходцев Петр Ларионов

Отец ребёнка: Выходцев Илларион Стефанов

Рождение ребёнка
02.05.1910

Сын: Выходцев Николай Ларионов

Отец ребёнка: Выходцев Илларион Стефанов

Рождение ребёнка
26.03.1912

Сын: Выходцев Василий Ларионов

Отец ребёнка: Выходцев Илларион Стефанов

Рождение ребёнка
31.05.1921

Сын: Выходцев Константин Ларионов?

Отец ребёнка: Выходцев Илларион Стефанов

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
отец записан как Тимофей 36 лет, хлебопашец
Смерть
Неизвестно

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