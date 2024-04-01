Баталов Иван Казак Ст. Токушинской Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Бракосочетание
21.01.1845
Жена: Баталова Агафья Сергеева
м. 23
Рождение ребёнка
28.12.1848
Сын: Баталов Федор Иванов
Мать ребёнка: Баталова Агафья Сергеева
Рождение ребёнка
?.07.1854
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Баталова Агафья Сергеева
Рождение ребёнка
08.08.1858
Сын: Баталов Матфей Казак Выс. Токушенского Иванов
Мать ребёнка: Баталова Агафья Сергеева
Рождение ребёнка
Около ?.10.1859
Сын: Баталов Иван Иванов
Мать ребёнка: Баталова Агафья Сергеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно