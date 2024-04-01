Баталов Иван Казак Ст. Токушинской Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталов Иван Казак Ст. Токушинской Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Баталов Михаил Афанасьев

Мать: Баталова Матрона Афанасьева

Бракосочетание
21.01.1845

Жена: Баталова Агафья Сергеева

м. 23
Рождение ребёнка
28.12.1848

Сын: Баталов Федор Иванов

Мать ребёнка: Баталова Агафья Сергеева

Рождение ребёнка
?.07.1854

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Баталова Агафья Сергеева

Рождение ребёнка
08.08.1858

Сын: Баталов Матфей Казак Выс. Токушенского Иванов

Мать ребёнка: Баталова Агафья Сергеева

Рождение ребёнка
Около ?.10.1859

Сын: Баталов Иван Иванов

Мать ребёнка: Баталова Агафья Сергеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баталов Яков Крест. Д. Бугровой, Соколовской Вол. Иванов

Мать ребёнка: Баталова Агафья Сергеева

Смерть
Неизвестно
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