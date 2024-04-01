Фоминцов Мисаил Крест.Д.Белой, Токуши Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Созонова (Фоминцова) Анна Мисайлова
Мать ребёнка: Фоминцова (Батурина) Василиса Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Пятилетова (Фоминцова) Пелагея Михайлова
Мать ребёнка: Фоминцова (Батурина) Василиса Иванова
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Созонова (Фоминцова) Параскева Михайлова
Мать ребёнка: Фоминцова (Батурина) Василиса Иванова
Рождение ребёнка
24.11.1818
Смерть
Неизвестно