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Фоминцов Мисаил Крест.Д.Белой, Токуши Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Фоминцов Петр Крест. Д. Жиляковой, Д. Дубынкиной Петров

Мать: Фоминцова (Стрепетилова) Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ташланова (Фоминцова) Дарья I Жена Мисайлова

Мать ребёнка: Фоминцова (Батурина) Василиса Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Созонова (Фоминцова) Анна Мисайлова

Мать ребёнка: Фоминцова (Батурина) Василиса Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фоминцова (Батурина) Василиса Иванова

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Пятилетова (Фоминцова) Пелагея Михайлова

Мать ребёнка: Фоминцова (Батурина) Василиса Иванова

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Созонова (Фоминцова) Параскева Михайлова

Мать ребёнка: Фоминцова (Батурина) Василиса Иванова

Рождение ребёнка
24.11.1818

Сын: Фоминцов Петр Крест. Д. Токушинской Мисайлов

Мать ребёнка: Фоминцова (Батурина) Василиса Иванова

Смерть
Неизвестно

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