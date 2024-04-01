Фоминцова (Стрепетилова) Анастасия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоминцова (Стрепетилова) Анастасия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Фоминцов Мисаил Крест.Д.Белой, Токуши Петров

Отец ребёнка: Фоминцов Петр Крест. Д. Жиляковой, Д. Дубынкиной Петров

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Фоминцов Федор Петров

Отец ребёнка: Фоминцов Петр Крест. Д. Жиляковой, Д. Дубынкиной Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова 2 Анна Петрова

Отец ребёнка: Фоминцов Петр Крест. Д. Жиляковой, Д. Дубынкиной Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоминцов Петр Крест. Д. Жиляковой, Д. Дубынкиной Петров

Ялуторовского дистрикта, Устьсуерской слободы, д. Угряниновой
Смерть
Неизвестно
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