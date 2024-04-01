Фоминцова (Стрепетилова) Анастасия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1775
Рождение ребёнка
Около 1777
Отец ребёнка: Фоминцов Петр Крест. Д. Жиляковой, Д. Дубынкиной Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова 2 Анна Петрова
Отец ребёнка: Фоминцов Петр Крест. Д. Жиляковой, Д. Дубынкиной Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Ялуторовского дистрикта, Устьсуерской слободы, д. Угряниновой
Смерть
Неизвестно