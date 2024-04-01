Фоминцов Федор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиДо 1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Фоминцова Матрона Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Фоминцова Матрона Трофимова
Рождение ребёнка
19.09.1818
Дочь: Надежда Федорова
Мать ребёнка: Фоминцова Матрона Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1818