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Фоминцов Федор Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

До 1818

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Фоминцов Петр Крест. Д. Жиляковой, Д. Дубынкиной Петров

Мать: Фоминцова Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Фоминцов Дмитрий Федоров

Мать ребёнка: Фоминцова Матрона Трофимова

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Фоминцов Козма Федоров

Мать ребёнка: Фоминцова Матрона Трофимова

Рождение ребёнка
19.09.1818

Дочь: Надежда Федорова

Мать ребёнка: Фоминцова Матрона Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фоминцова Матрона Трофимова

Смерть
До 1818
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