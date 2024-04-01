Ляпина (Фоминцова ?) Фекла Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смерти22.01.1877
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Бракосочетание
После 1866
Рождение ребёнка
09.08.1871
Отец ребёнка: Ляпин Григорий Артемьев
Рождение ребёнка
08.09.1874
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Ляпин Григорий Артемьев
Рождение ребёнка
22.01.1877
Дочь: Ксения Григорьева
Отец ребёнка: Ляпин Григорий Артемьев
Смерть
22.01.1877
31 год, от родов