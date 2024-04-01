Ляпина (Фоминцова ?) Фекла Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпина (Фоминцова ?) Фекла Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

22.01.1877

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Фоминцов Петр Крест. Д. Токушинской Мисайлов

Мать: Фоминцова Ефросинья Степанова

Бракосочетание
После 1866

Муж: Ляпин Григорий Артемьев

Рождение ребёнка
09.08.1871

Сын: Ляпин Матвей Григорьев

Отец ребёнка: Ляпин Григорий Артемьев

Рождение ребёнка
08.09.1874

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Ляпин Григорий Артемьев

Рождение ребёнка
22.01.1877

Дочь: Ксения Григорьева

Отец ребёнка: Ляпин Григорий Артемьев

Смерть
22.01.1877
31 год, от родов
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