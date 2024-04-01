Фоминцов Иван Казак Выс. Токушенского Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти29.08.1908
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фоминцева) Глафира Иванова
Мать ребёнка: Фоминцева (Новоселова) Елена Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1876
Мать ребёнка: Фоминцева (Новоселова) Елена Максимова
Рождение ребёнка
26.09.1877
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Буторина (Фоминцева) Феодора Ивановна
Мать ребёнка: Фоминцева (Новоселова) Елена Максимова
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Кочурова (Фоминцова) Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Фоминцева (Новоселова) Елена Максимова
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Шубина (Фоминцова) Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Фоминцева (Новоселова) Елена Максимова
Рождение ребёнка
Около 21.05.1890
Дочь: Ефимова (Фоминцова) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Фоминцева (Новоселова) Елена Максимова
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
29.08.1908
53 года, чахотка