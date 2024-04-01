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Фоминцов Иван Казак Выс. Токушенского Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

29.08.1908

Пол

Мужской

Отец

1818 г.р.

Мать

Жена

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Фоминцов Петр Крест. Д. Токушинской Мисайлов

Мать: Фоминцова (Воротникова) Ефросинья Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фоминцева) Глафира Иванова

Мать ребёнка: Фоминцева (Новоселова) Елена Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фоминцева (Новоселова) Елена Максимова

Рождение ребёнка
05.02.1876

Сын: Фоминцов Парфений Иванов

Мать ребёнка: Фоминцева (Новоселова) Елена Максимова

Рождение ребёнка
26.09.1877

Сын: Фоминцов Иван Казак Выс. Токушенского Иванов

Мать ребёнка: Фоминцева (Новоселова) Елена Максимова

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Буторина (Фоминцева) Феодора Ивановна

Мать ребёнка: Фоминцева (Новоселова) Елена Максимова

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Кочурова (Фоминцова) Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Фоминцева (Новоселова) Елена Максимова

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Шубина (Фоминцова) Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Фоминцева (Новоселова) Елена Максимова

Рождение ребёнка
Около 21.05.1890

Дочь: Ефимова (Фоминцова) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Фоминцева (Новоселова) Елена Максимова

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
29.08.1908
53 года, чахотка

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