Ефимова (Фоминцова) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 21.05.1890
Дата смерти19.08.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.05.1890
Бракосочетание
07.01.1907
Чистое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 18, ж. 16 Поручители: пос Токушинского урядник Иван Иванов Кондратов, казаки Михаил Феоктистов,Полиевкт Алипиев Сазонов, приказный Илларион Полиевктов Сазонов,л.д.369-370
Рождение ребёнка
19.05.1909
Дочь: Юдина (Ефимова) Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Ефимов Федор Казак Р. Чистого Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1910
Отец ребёнка: Ефимов Федор Казак Р. Чистого Иванович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Ефимов Федор Казак Р. Чистого Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1922
Дочь: Скорик (Ефимова) Тамара Федоровна
Отец ребёнка: Ефимов Федор Казак Р. Чистого Иванович
Рождение ребёнка
15.03.1923
Дочь: (Ефимова) Розалия Федоровна
Отец ребёнка: Ефимов Федор Казак Р. Чистого Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1927
Дочь: Дорогина (Ефимова) Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Ефимов Федор Казак Р. Чистого Иванович
Смерть
19.08.1975