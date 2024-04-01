Ефимова (Фоминцова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Фоминцова) Елена Ивановна

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Место рождения

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 21.05.1890

Дата смерти

19.08.1975

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.05.1890

Отец: Фоминцов Иван Казак Выс. Токушенского Петров

Мать: Фоминцева (Новоселова) Елена Максимова

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
07.01.1907

Муж: Ефимов Федор Казак Р. Чистого Иванович

Чистое, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 18, ж. 16 Поручители: пос Токушинского урядник Иван Иванов Кондратов, казаки Михаил Феоктистов,Полиевкт Алипиев Сазонов, приказный Илларион Полиевктов Сазонов,л.д.369-370
Рождение ребёнка
19.05.1909

Дочь: Юдина (Ефимова) Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Ефимов Федор Казак Р. Чистого Иванович

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
11.02.1910

Сын: Ефимов Петр Федорович

Отец ребёнка: Ефимов Федор Казак Р. Чистого Иванович

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Ефимов Иван Федорович

Отец ребёнка: Ефимов Федор Казак Р. Чистого Иванович

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.03.1922

Дочь: Скорик (Ефимова) Тамара Федоровна

Отец ребёнка: Ефимов Федор Казак Р. Чистого Иванович

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
15.03.1923

Дочь: (Ефимова) Розалия Федоровна

Отец ребёнка: Ефимов Федор Казак Р. Чистого Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1927

Дочь: Дорогина (Ефимова) Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Ефимов Федор Казак Р. Чистого Иванович

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
19.08.1975

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