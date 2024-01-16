Легостаева Любовь Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легостаева Любовь Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Легостаев Павел Семёнович

Отец ребёнка: Легостаев Семён Иванович

д. Хандрюсово
Рождение ребёнка
1814

Сын: Легостаев Иван Семёнович

Отец ребёнка: Легостаев Семён Иванович

д. Харюзово (Хандрюсово)
Рождение ребёнка
1817

Сын: Легостаев Степан Семёнович

Отец ребёнка: Легостаев Семён Иванович

д. Хандрюсово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Легостаев Семён Иванович

д. Хандрюсово
Смерть
Неизвестно
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