Легостаева Любовь Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1804
Сын: Легостаев Павел Семёнович
Отец ребёнка: Легостаев Семён Иванович
д. Хандрюсово
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Легостаев Семён Иванович
д. Харюзово (Хандрюсово)
Рождение ребёнка
1817
Сын: Легостаев Степан Семёнович
Отец ребёнка: Легостаев Семён Иванович
д. Хандрюсово
Бракосочетание
Неизвестно
д. Хандрюсово
Смерть
Неизвестно