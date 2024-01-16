Легостаев Иван Семёнович
Место рожденияд. Харюзово (Хандрюсово)
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
д. Харюзово (Хандрюсово)
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Легостаева Анна Ивановна
д. Харюзово (Хандрюсово)
Рождение ребёнка
1841
Сын: Легостаев Василий Иванович
Мать ребёнка: Легостаева Анна Ивановна
д. Харюзово (Хандрюсово)
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Колосова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Легостаева Анна Ивановна
д. Харюзово (Хандрюсово)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Легостаева Анна Ивановна
д. Харюзово (Хандрюсово)
Смерть
Неизвестно