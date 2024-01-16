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Легостаев Иван Семёнович

Место рождения

д. Харюзово (Хандрюсово)

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Легостаев Семён Иванович

Мать: Легостаева Любовь Даниловна

д. Харюзово (Хандрюсово)
Рождение ребёнка
1837

Сын: Легостаев Яков Иванович

Мать ребёнка: Легостаева Анна Ивановна

д. Харюзово (Хандрюсово)
Рождение ребёнка
1841

Сын: Легостаев Василий Иванович

Мать ребёнка: Легостаева Анна Ивановна

д. Харюзово (Хандрюсово)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Колосова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Легостаева Анна Ивановна

д. Харюзово (Хандрюсово)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Легостаева Анна Ивановна

д. Харюзово (Хандрюсово)
Смерть
Неизвестно
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