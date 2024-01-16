Легостаева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легостаева Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Легостаев Яков Иванович

Отец ребёнка: Легостаев Иван Семёнович

д. Харюзово (Хандрюсово)
Рождение ребёнка
1841

Сын: Легостаев Василий Иванович

Отец ребёнка: Легостаев Иван Семёнович

д. Харюзово (Хандрюсово)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Колосова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Легостаев Иван Семёнович

д. Харюзово (Хандрюсово)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Легостаев Иван Семёнович

д. Харюзово (Хандрюсово)
Смерть
Неизвестно
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