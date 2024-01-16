Легостаева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Легостаев Иван Семёнович
д. Харюзово (Хандрюсово)
Рождение ребёнка
1841
Сын: Легостаев Василий Иванович
Отец ребёнка: Легостаев Иван Семёнович
д. Харюзово (Хандрюсово)
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Колосова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Легостаев Иван Семёнович
д. Харюзово (Хандрюсово)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Харюзово (Хандрюсово)
Смерть
Неизвестно