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Легостаев Семён Иванович

Место рождения

д. Хандрюсово

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Легостаев Иван

Мать: не указана

д. Хандрюсово
Рождение ребёнка
1804

Сын: Легостаев Павел Семёнович

Мать ребёнка: Легостаева Любовь Даниловна

д. Хандрюсово
Рождение ребёнка
1814

Сын: Легостаев Иван Семёнович

Мать ребёнка: Легостаева Любовь Даниловна

д. Харюзово (Хандрюсово)
Рождение ребёнка
1817

Сын: Легостаев Степан Семёнович

Мать ребёнка: Легостаева Любовь Даниловна

д. Хандрюсово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Легостаева Любовь Даниловна

д. Хандрюсово
Смерть
Неизвестно
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