Легостаев Семён Иванович
Место рожденияд. Хандрюсово
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Легостаев Иван
д. Хандрюсово
Рождение ребёнка
1804
Сын: Легостаев Павел Семёнович
Мать ребёнка: Легостаева Любовь Даниловна
д. Хандрюсово
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Легостаева Любовь Даниловна
д. Харюзово (Хандрюсово)
Рождение ребёнка
1817
Сын: Легостаев Степан Семёнович
Мать ребёнка: Легостаева Любовь Даниловна
д. Хандрюсово
Бракосочетание
Неизвестно
д. Хандрюсово
Смерть
Неизвестно