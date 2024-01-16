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Легостаев Павел Семёнович

Место рождения

д. Хандрюсово

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Легостаев Семён Иванович

Мать: Легостаева Любовь Даниловна

д. Хандрюсово
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ольга Павловна

Мать ребёнка: Легостаева Ирина Кирилловна

д. Хандрюсово
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Легостаева Ирина Кирилловна

д. Хандрюсово
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ефимия Павловна

Мать ребёнка: Легостаева Ирина Кирилловна

д. Хандрюсово
Рождение ребёнка
1845

Сын: Легостаев Николай Павлович

Мать ребёнка: Легостаева Ирина Кирилловна

д. Хандрюсово
Рождение ребёнка
1847

Сын: Легостаев Пётр Павлович

Мать ребёнка: Легостаева Ирина Кирилловна

д. Хандрюсово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Легостаева Ирина Кирилловна

д. Хандрюсово
Смерть
Неизвестно
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