Легостаев Павел Семёнович
Место рожденияд. Хандрюсово
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
д. Хандрюсово
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ольга Павловна
Мать ребёнка: Легостаева Ирина Кирилловна
д. Хандрюсово
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Легостаева Ирина Кирилловна
д. Хандрюсово
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ефимия Павловна
Мать ребёнка: Легостаева Ирина Кирилловна
д. Хандрюсово
Рождение ребёнка
1845
Сын: Легостаев Николай Павлович
Мать ребёнка: Легостаева Ирина Кирилловна
д. Хандрюсово
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Легостаева Ирина Кирилловна
д. Хандрюсово
Бракосочетание
Неизвестно
д. Хандрюсово
Смерть
Неизвестно