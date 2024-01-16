Легостаева Ирина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ольга Павловна
Отец ребёнка: Легостаев Павел Семёнович
д. Хандрюсово
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Легостаев Павел Семёнович
д. Хандрюсово
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Ефимия Павловна
Отец ребёнка: Легостаев Павел Семёнович
д. Хандрюсово
Рождение ребёнка
1845
Сын: Легостаев Николай Павлович
Отец ребёнка: Легостаев Павел Семёнович
д. Хандрюсово
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Легостаев Павел Семёнович
д. Хандрюсово
Бракосочетание
Неизвестно
д. Хандрюсово
Смерть
Неизвестно