Легостаева Ирина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легостаева Ирина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ольга Павловна

Отец ребёнка: Легостаев Павел Семёнович

д. Хандрюсово
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Легостаев Павел Семёнович

д. Хандрюсово
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Ефимия Павловна

Отец ребёнка: Легостаев Павел Семёнович

д. Хандрюсово
Рождение ребёнка
1845

Сын: Легостаев Николай Павлович

Отец ребёнка: Легостаев Павел Семёнович

д. Хандрюсово
Рождение ребёнка
1847

Сын: Легостаев Пётр Павлович

Отец ребёнка: Легостаев Павел Семёнович

д. Хандрюсово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Легостаев Павел Семёнович

д. Хандрюсово
Смерть
Неизвестно
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