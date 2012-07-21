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Косарев Сергей Иосифович

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Место рождения

Место рождения неизвестно

Дата рождения

15.06.1940

Дата смерти

21.07.2012

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1940

Отец: Косарев Иосиф Гаврилович

Мать: Косарева Клавдия Семеновна

Место рождения неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косарева Жанна Андреевна

Россия Ростовская обл.п.Целина
Рождение ребёнка
30.06.1963

Сын: Косарев Игорь Сергеевич

Мать ребёнка: Косарева Жанна Андреевна

поселок Целина, Ростовская область, Россия
Смерть
21.07.2012
Калиновка, Новоград-Волынский район, Житомирская обл.
Похороны
Неизвестно
Калиновка, Новоград-Волынский район, Житомирская обл.
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