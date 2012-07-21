Косарев Сергей Иосифович
Место рожденияМесто рождения неизвестно
Дата рождения15.06.1940
Дата смерти21.07.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1940
Место рождения неизвестно
Рождение ребёнка
17.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косарева Жанна Андреевна
Россия Ростовская обл.п.Целина
Рождение ребёнка
30.06.1963
Мать ребёнка: Косарева Жанна Андреевна
поселок Целина, Ростовская область, Россия
Смерть
21.07.2012
Калиновка, Новоград-Волынский район, Житомирская обл.
Похороны
Неизвестно
Калиновка, Новоград-Волынский район, Житомирская обл.