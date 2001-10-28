Косарев Игорь Сергеевич
Место рожденияпоселок Целина, Ростовская область, Россия
Дата рождения30.06.1963
Дата смерти28.10.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1963
Отец: Косарев Сергей Иосифович
Мать: Косарева Жанна Андреевна
поселок Целина, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
28.10.2001
Похороны
Неизвестно
Луганск, Луганская область, Украина