Косарев Игорь Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарев Игорь Сергеевич

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Место рождения

поселок Целина, Ростовская область, Россия

Дата рождения

30.06.1963

Дата смерти

28.10.2001

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

1945 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1963

Отец: Косарев Сергей Иосифович

Мать: Косарева Жанна Андреевна

поселок Целина, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
28.10.2001
Похороны
Неизвестно
Луганск, Луганская область, Украина
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