Косарева (Панюшкина) Жанна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1945
Дата смерти16.06.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косарев Сергей Иосифович
Россия Ростовская обл.п.Целина
Рождение ребёнка
30.06.1963
Отец ребёнка: Косарев Сергей Иосифович
поселок Целина, Ростовская область, Россия
Смерть
16.06.2019
Ростовская область г. Донецк