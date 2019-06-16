Косарева (Панюшкина) Жанна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосарева (Панюшкина) Жанна Андреевна

Косарева (Панюшкина) Жанна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1945

Дата смерти

16.06.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косарев Сергей Иосифович

Россия Ростовская обл.п.Целина
Рождение ребёнка
30.06.1963

Сын: Косарев Игорь Сергеевич

Отец ребёнка: Косарев Сергей Иосифович

поселок Целина, Ростовская область, Россия
Смерть
16.06.2019
Ростовская область г. Донецк
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close