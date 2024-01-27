Косарева (Нефедова) Клавдия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарева (Нефедова) Клавдия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1914

Дата смерти

13.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1914

Отец: Нефедов Симеон

Мать: Нефедова Евфимия

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косарев Иосиф Гаврилович

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Вера Иосифовна

Отец ребёнка: Косарев Иосиф Гаврилович

Рождение ребёнка
15.06.1940

Сын: Косарев Анатолий

Отец ребёнка: Косарев Иосиф Гаврилович

поселок Целина, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
15.06.1940

Сын: Косарев Сергей Иосифович

Отец ребёнка: Косарев Иосиф Гаврилович

Место рождения неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косарев Иосиф Гаврилович

Смерть
13.10.1984
Байкальск, Иркутская область
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