Косарева (Нефедова) Клавдия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1914
Дата смерти13.10.1984
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1914
Отец: Нефедов Симеон
Мать: Нефедова Евфимия
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косарев Иосиф Гаврилович
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Вера Иосифовна
Отец ребёнка: Косарев Иосиф Гаврилович
Рождение ребёнка
15.06.1940
Сын: Косарев Анатолий
Отец ребёнка: Косарев Иосиф Гаврилович
поселок Целина, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
15.06.1940
Отец ребёнка: Косарев Иосиф Гаврилович
Место рождения неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.1984
Байкальск, Иркутская область