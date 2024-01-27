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Косарев Иосиф Гаврилович

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Место рождения

Прохладное, Карсская обл.

Дата рождения

1910

Дата смерти

23.11.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Косарев Kosareff Гаврила Gawriel Севастьянович Sevastianich

Мать: ?

Прохладное, Карсская обл.
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косарева Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Вера Иосифовна

Мать ребёнка: Косарева Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
15.06.1940

Сын: Косарев Анатолий

Мать ребёнка: Косарева Клавдия Семеновна

поселок Целина, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
15.06.1940

Сын: Косарев Сергей Иосифович

Мать ребёнка: Косарева Клавдия Семеновна

Место рождения неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косарева Клавдия Семеновна

Смерть
23.11.1981
поселок Целина, Ростовская область, Россия
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