Косарев Иосиф Гаврилович
Место рожденияПрохладное, Карсская обл.
Дата рождения1910
Дата смерти23.11.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Прохладное, Карсская обл.
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косарева Клавдия Семеновна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Вера Иосифовна
Мать ребёнка: Косарева Клавдия Семеновна
Рождение ребёнка
15.06.1940
Сын: Косарев Анатолий
Мать ребёнка: Косарева Клавдия Семеновна
поселок Целина, Ростовская область, Россия
Рождение ребёнка
15.06.1940
Мать ребёнка: Косарева Клавдия Семеновна
Место рождения неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.1981
поселок Целина, Ростовская область, Россия