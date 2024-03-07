Долгова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Анастасия

Место рождения

Чувашия, дер. Атрать

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1952

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
1903

Сын: Долгов Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Долгов Никифор

Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арчвадзе, Квичашвилли Анна

Отец ребёнка: Долгов Никифор

Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Долгов Никифор

Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишканова Елизавета

Отец ребёнка: Долгов Никифор

Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурмистрова Анисья

Отец ребёнка: Долгов Никифор

Чувашия, дер. Атрать
Смерть
Около 1952
Чувашия, дер. Атрать
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
атратское кладбище
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