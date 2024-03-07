Долгова Анастасия
Место рожденияЧувашия, дер. Атрать
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Долгов Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Долгов Никифор
Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арчвадзе, Квичашвилли Анна
Отец ребёнка: Долгов Никифор
Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Долгов Никифор
Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишканова Елизавета
Отец ребёнка: Долгов Никифор
Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурмистрова Анисья
Отец ребёнка: Долгов Никифор
Чувашия, дер. Атрать
Смерть
Около 1952
Чувашия, дер. Атрать
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
атратское кладбище