Арчвадзе, Квичашвилли (Долгов) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арчвадзе, Квичашвилли (Долгов) Анна

Место рождения

Чувашия, дер. Атрать

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долгов Никифор

Мать: Долгова Анастасия

Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Квичашвилли ?

Грузия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квичашвилли ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Арчвадзе Тариел

тбилиси, грузия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арчвадзе Автландий

Отец ребёнка: Арчвадзе Тариел

Грузия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арчвадзе Владимир

Отец ребёнка: Арчвадзе Тариел

грузия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арчвадзе Тариел

Смерть
Неизвестно
Чувашия, дер. Атрать
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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