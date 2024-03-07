Арчвадзе, Квичашвилли (Долгов) Анна
Место рожденияЧувашия, дер. Атрать
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Долгов Никифор
Мать: Долгова Анастасия
Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Квичашвилли ?
Грузия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Квичашвилли ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Арчвадзе Тариел
тбилиси, грузия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арчвадзе Автландий
Отец ребёнка: Арчвадзе Тариел
Грузия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арчвадзе Владимир
Отец ребёнка: Арчвадзе Тариел
грузия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арчвадзе Тариел
Смерть
Неизвестно
Чувашия, дер. Атрать
Причина смерти: Естественная смерть/старость