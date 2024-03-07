Долгов Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгов Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Долгов Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Долгова Анастасия

Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арчвадзе, Квичашвилли Анна

Мать ребёнка: Долгова Анастасия

Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Долгова Анастасия

Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишканова Елизавета

Мать ребёнка: Долгова Анастасия

Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурмистрова Анисья

Мать ребёнка: Долгова Анастасия

Чувашия, дер. Атрать
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