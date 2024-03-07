Долгов Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Сын: Долгов Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Долгова Анастасия
Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арчвадзе, Квичашвилли Анна
Мать ребёнка: Долгова Анастасия
Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Долгова Анастасия
Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шишканова Елизавета
Мать ребёнка: Долгова Анастасия
Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурмистрова Анисья
Мать ребёнка: Долгова Анастасия
Чувашия, дер. Атрать