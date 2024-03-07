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Долгов Алексей Никифорович

Место рождения

Чувашия, дер. Атрать

Дата рождения

1903

Дата смерти

?.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Долгов Никифор

Мать: Долгова Анастасия

Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
06.11.1921

Дочь: Климкина Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Долгова Мария Ивановна

Чувашия, дер. Атрать
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Мария Ивановна

Смерть
?.02.1943
Чувашия, дер. Атрать
Причина смерти: На войне, пропавший без вести
Похороны
Неизвестно
орлов или тула, обелиск с его фамилией
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