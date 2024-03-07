Долгов Алексей Никифорович
Место рожденияЧувашия, дер. Атрать
Дата рождения1903
Дата смерти?.02.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Долгов Никифор
Мать: Долгова Анастасия
Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
06.11.1921
Дочь: Климкина Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Долгова Мария Ивановна
Чувашия, дер. Атрать
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгова Мария Ивановна
Смерть
?.02.1943
Чувашия, дер. Атрать
Причина смерти: На войне, пропавший без вести
Похороны
Неизвестно
орлов или тула, обелиск с его фамилией