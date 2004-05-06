Климкина (Долгова) Прасковья Алексеевна
Место рожденияЧувашия, дер. Атрать
Дата рождения06.11.1921
Дата смерти06.05.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1921
Отец: Долгов Алексей Никифорович
Мать: Долгова Мария Ивановна
Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
16.07.1948
Дочь: Дороднова Зоя Александровна
Отец ребёнка: Климкина Александр Федорович
Россия
Рождение ребёнка
19.12.1952
Дочь: Левчанова Раиса Александровна
Отец ребёнка: Климкина Александр Федорович
Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
12.01.1964
Дочь: Ноздрева Нина Александровна
Отец ребёнка: Климкина Александр Федорович
Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
28.08.1964
Сын: Климкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Климкина Александр Федорович
Чувашия, дер. Атрать
Бракосочетание
Неизвестно
Чувашия, дер. Атрать
Смерть
06.05.2004
Сыктывкар
Причина смерти: Несчастный случай, падение
Похороны
Неизвестно
верхнечовское кладбище