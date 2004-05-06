Климкина (Долгова) Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климкина (Долгова) Прасковья Алексеевна

Место рождения

Чувашия, дер. Атрать

Дата рождения

06.11.1921

Дата смерти

06.05.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1921

Отец: Долгов Алексей Никифорович

Мать: Долгова Мария Ивановна

Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
16.07.1948

Дочь: Дороднова Зоя Александровна

Отец ребёнка: Климкина Александр Федорович

Россия
Рождение ребёнка
19.12.1952

Дочь: Левчанова Раиса Александровна

Отец ребёнка: Климкина Александр Федорович

Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
12.01.1964

Дочь: Ноздрева Нина Александровна

Отец ребёнка: Климкина Александр Федорович

Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
28.08.1964

Сын: Климкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Климкина Александр Федорович

Чувашия, дер. Атрать
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климкина Александр Федорович

Чувашия, дер. Атрать
Смерть
06.05.2004
Сыктывкар
Причина смерти: Несчастный случай, падение
Похороны
Неизвестно
верхнечовское кладбище
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