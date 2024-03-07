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Климкина Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климкин Федор

Мать: Климкина Анна

Рождение ребёнка
16.07.1948

Дочь: Дороднова Зоя Александровна

Мать ребёнка: Климкина Прасковья Алексеевна

Россия
Рождение ребёнка
19.12.1952

Дочь: Левчанова Раиса Александровна

Мать ребёнка: Климкина Прасковья Алексеевна

Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
12.01.1964

Дочь: Ноздрева Нина Александровна

Мать ребёнка: Климкина Прасковья Алексеевна

Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
28.08.1964

Сын: Климкин Николай Александрович

Мать ребёнка: Климкина Прасковья Алексеевна

Чувашия, дер. Атрать
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климкина Прасковья Алексеевна

Чувашия, дер. Атрать
Смерть
Неизвестно
Чувашия, дер. Атрать
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