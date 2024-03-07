Климкина Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климкин Федор
Мать: Климкина Анна
Рождение ребёнка
16.07.1948
Дочь: Дороднова Зоя Александровна
Мать ребёнка: Климкина Прасковья Алексеевна
Россия
Рождение ребёнка
19.12.1952
Дочь: Левчанова Раиса Александровна
Мать ребёнка: Климкина Прасковья Алексеевна
Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
12.01.1964
Дочь: Ноздрева Нина Александровна
Мать ребёнка: Климкина Прасковья Алексеевна
Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
28.08.1964
Сын: Климкин Николай Александрович
Мать ребёнка: Климкина Прасковья Алексеевна
Чувашия, дер. Атрать
Бракосочетание
Неизвестно
Чувашия, дер. Атрать
Смерть
Неизвестно
Чувашия, дер. Атрать