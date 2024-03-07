Шишканова (Долгов) Елизавета
Место рожденияЧувашия, дер. Атрать
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Долгов Никифор
Мать: Долгова Анастасия
Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий
Отец ребёнка: Шишканов Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Шишканов Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Шишканов Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Шишканов Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишканов Семён
Смерть
Неизвестно