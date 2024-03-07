Шишканова (Долгов) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишканова (Долгов) Елизавета

Место рождения

Чувашия, дер. Атрать

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долгов Никифор

Мать: Долгова Анастасия

Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий

Отец ребёнка: Шишканов Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Шишканов Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Шишканов Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Шишканов Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишканов Семён

Смерть
Неизвестно
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