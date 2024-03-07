Шишканов Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишканов Семён

Место рождения

Чувашия, дер. Атрать

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чувашия, дер. Атрать
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий

Мать ребёнка: Шишканова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Шишканова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Шишканова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: Шишканова Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишканова Елизавета

Смерть
Неизвестно
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