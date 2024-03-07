Шишканов Семён
Место рожденияЧувашия, дер. Атрать
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий
Мать ребёнка: Шишканова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Шишканова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Шишканова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Мать ребёнка: Шишканова Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишканова Елизавета
Смерть
Неизвестно