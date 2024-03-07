Арчвадзе Тариел
Место рождениятбилиси, грузия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья
Мать ребёнка: Арчвадзе, Квичашвилли Анна
тбилиси, грузия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арчвадзе Автландий
Мать ребёнка: Арчвадзе, Квичашвилли Анна
Грузия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арчвадзе Владимир
Мать ребёнка: Арчвадзе, Квичашвилли Анна
грузия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно