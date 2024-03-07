Арчвадзе Тариел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арчвадзе Тариел

Место рождения

тбилиси, грузия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

тбилиси, грузия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Мать ребёнка: Арчвадзе, Квичашвилли Анна

тбилиси, грузия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арчвадзе Автландий

Мать ребёнка: Арчвадзе, Квичашвилли Анна

Грузия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арчвадзе Владимир

Мать ребёнка: Арчвадзе, Квичашвилли Анна

грузия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арчвадзе, Квичашвилли Анна

Смерть
Неизвестно
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