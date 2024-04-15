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Ксения Кондратьевна

Место рождения

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Отец Кондратий Григорьев из Стрековца.
Бракосочетание
04.02.1829 ст.

Муж: Маринин Егор Михайлович

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручители: Фома Никифоров и Силивестр Никифоров из Леднево, Афанасий Прокопиев и Петр Трофимов из Кивгоды.
Рождение ребёнка
12.06.1830 ст.

Сын: Леонтий Егорович (Георгиевич)

Отец ребёнка: Маринин Егор Михайлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
05.07.1831 ст.

Дочь: Евфимия Егоровна

Отец ребёнка: Маринин Егор Михайлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 05.02.1833 ст.

Сын: Маринин Алексей Егорович

Отец ребёнка: Маринин Егор Михайлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.08.1835 ст.

Дочь: Наталья Егоровна

Отец ребёнка: Маринин Егор Михайлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
26.12.1844 ст.

Дочь: Мелания Егоровна

Отец ребёнка: Маринин Егор Михайлович

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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