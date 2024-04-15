Ксения Кондратьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец Кондратий Григорьев из Стрековца.
Бракосочетание
04.02.1829 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Поручители: Фома Никифоров и Силивестр Никифоров из Леднево, Афанасий Прокопиев и Петр Трофимов из Кивгоды.
Рождение ребёнка
12.06.1830 ст.
Сын: Леонтий Егорович (Георгиевич)
Отец ребёнка: Маринин Егор Михайлович
Рождение ребёнка
05.07.1831 ст.
Дочь: Евфимия Егоровна
Отец ребёнка: Маринин Егор Михайлович
Рождение ребёнка
Около 05.02.1833 ст.
Отец ребёнка: Маринин Егор Михайлович
Рождение ребёнка
25.08.1835 ст.
Дочь: Наталья Егоровна
Отец ребёнка: Маринин Егор Михайлович
Место жительства
1840
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
26.12.1844 ст.
Дочь: Мелания Егоровна
Отец ребёнка: Маринин Егор Михайлович
Смерть
Неизвестно